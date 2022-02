GF Vip, Manila Nazzaro esce sconvolta e disgustata dal confessionale: “Che schifo, è stato lui” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manila Nazzaro è tra i concorrenti più discussi degli ultimi giorni al GF Vip 6. “Colpa” di Lorenzo Amoruso, che con una Storia Instagram pubblicata durante la scorsa puntata ha agitato subito gli animi di questa coppia tanto amata. Il compagno della concorrente aveva scritto un lungo sfogo in cui faceva capire di volersi prendere una pausa dopo essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento nella Casa. Poi, dopo giorni di silenzio, l’ex calciatore è tornato sui social e chiarito che “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila Nazzaro”. Inoltre nelle ultime ore è arrivata la sua sorpresa per San Valentino, dunque le cose sembrano essere tornate al loro posto. Manila Nazzaro incolpa il coinquilino della puzza Ma Manila ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)è tra i concorrenti più discussi degli ultimi giorni al GF Vip 6. “Colpa” di Lorenzo Amoruso, che con una Storia Instagram pubblicata durante la scorsa puntata ha agitato subito gli animi di questa coppia tanto amata. Il compagno della concorrente aveva scritto un lungo sfogo in cui faceva capire di volersi prendere una pausa dopo essere rimasto molto deluso dal suo atteggiamento nella Casa. Poi, dopo giorni di silenzio, l’ex calciatore è tornato sui social e chiarito che “il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a”. Inoltre nelle ultime ore è arrivata la sua sorpresa per San Valentino, dunque le cose sembrano essere tornate al loro posto.incolpa il coinquilino della puzza Ma...

Advertising

zazoomblog : Lorenzo Amoruso si “palesa” al GF Vip: ecco la reazione di Manila – VIDEO - #Lorenzo #Amoruso #“palesa” #reazione - blogtivvu : Lorenzo Amoruso si “palesa” al GF Vip: ecco la reazione di Manila – VIDEO - Novella_2000 : Puzza in confessionale, Manila incolpa Barù (VIDEO) #gfvip - eleonor35162206 : Grande Fratello Vip, caos per Miriana e Manila: ''Si è messa in ginocchio e…'' - 361_magazine : San Valentino al Gf Vip, Lorenzo Amoruso non ha inviato il videomessaggio a Manila per farle gli auguri nel giorno… -