Federica Panicucci emozionata riceve la sorpresa di San Valentino a Mattino 5

Con tutto il romanticismo che Federica Panicucci ci racconta sempre di Marco Bacini oggi non poteva mancare una sorpresa del suo fidanzato. In diretta a Mattino 5 la Panicucci ha ricevuto per San Valentino un favoloso mazzo di rose rosse. Niente di originale ma il romanticismo c'è tutto e il futuro marito di Federica Panicucci immagiamo abbia dato solo un assaggio delle sorprese che ha preparato per la conduttrice. Lui che è un uomo di altri tempi, come ha più volte confidato la padrona di casa di Mattino Cinque. Poco originale ma così galante, così desideroso di mostrare a tutti che adora la sua fidanzata. Non tutte le protagoniste della tv oggi riceveranno regali e sorprese mentre conducono ma l'imprenditore non ...

Mattino 5 Panicucci: rose in diretta da Bacini, la reazione di Vecchi (video) Sul finire di Mattino Cinque, nel corso della puntata in onda nel giorno di San Valentino , Federica Panicucci ha ricevuto una dolce sorpresa in diretta dal suo compagno Marco Bacini, che ha fatto recapitare all'amata un mazzo di rose rosse . Naturalmente la conduttrice Mediaset si è sciolta ...

