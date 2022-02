“Fedeltà”, la nuova serie Netflix che esplora desiderio e tradimento con Michele Riondino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gelosia, ossessione ed insicurezza si insinuano all’interno di un matrimonio quando si instilla il dubbio del tradimento: questo il cuore di Fedeltà, la nuova serie originale italiana di Netflix. La serie in 6 episodi è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, che sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da oggi 14 febbraio 2022. “Fedeltà” disponibile da oggi la nuova serie italiana Netflix La serie è prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gelosia, ossessione ed insicurezza si insinuano all’interno di un matrimonio quando si instilla il dubbio del: questo il cuore di, laoriginale italiana di. Lain 6 episodi è liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, edito da Einaudi, finalista al 73° Premio Strega e vincitore del Premio Strega Giovani, che sarà disponibile suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da oggi 14 febbraio 2022. “” disponibile da oggi laitalianaLaè prodotta da BiBi Film e scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, con la regia di Andrea Molaioli (La ragazza del lago, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fedeltà nuova 'Fedeltà' la Nuova Serie Italiana Originale di Netflix Questa storia mi ha lasciato una riflessione stimolante: esistono tante fedeltà, la mia generarchia personale è: fedeltà a me stesso sui cui si costruisce poi una fedeltà con il proprio compagno di ...

Fedeltà, la nuova serie tv in streaming su Netflix: il cast e il libro da cui è tratta Netflix sceglie il giorno di San Valentino per lanciare la nuova serie tv Fedeltà , una storia tutta italiana tratta dal libro dello scrittore Marco Missiroli. Una scelta ponderata, in termini di marketing, visto i temi di cui si parla: g elosia, ossessione, ...

“Fedeltà”, il valore recuperato su Netflix per San Valentino | ANTEPRIMA M Social Magazine Questa storia mi ha lasciato una riflessione stimolante: esistono tante, la mia generarchia personale è:a me stesso sui cui si costruisce poi unacon il proprio compagno di ...Netflix sceglie il giorno di San Valentino per lanciare laserie tv, una storia tutta italiana tratta dal libro dello scrittore Marco Missiroli. Una scelta ponderata, in termini di marketing, visto i temi di cui si parla: g elosia, ossessione, ...