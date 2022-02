F 1 2022 - Tornano le Sprint Race in Italia | Austria e Brasile

(Di lunedì 14 febbraio 2022) L'obiettivo dei nuovi regolamentidi Formula 1 è avere gare più combattute ed entusiasmanti. E per movimentare le cose, è stato deciso di riprovare il format delle gareanche quest'anno. La F.1 Commission ha infatti approvato all'unanimità la proposta di 3 appuntamenti per quest'anno: la F.1si correrà a Imola, al Red Bull Ring e a Interlagos. Cos'è una. Si tratta di un format pensato per dare vita a delle gare dalla durata di circa 30 minuti, dalla distanza massima di 100 km, il cui risultato finale va a delineare la griglia di partenza del Gran Premio della domenica. Dopo i feedback positivi dello scorso anno, la F.1 Commission ha lavorato per mantenere questo format nel, facendo però alcune modifiche sul fronte sportivo. Cosa cambia. Rispetto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tornano a camminare tre persone paralizzate, una delle quali è italiana, grazie a elettrodi impiantati nel midollo… - enpaonlus : Abolita la decisione di Trump, negli Stati Uniti i lupi grigi tornano a essere specie protetta: ne sono rimasti sol… - fattoquotidiano : Lesioni al midollo spinale, tre uomini tornano a camminare grazie agli elettrodi. “I primi passi sono stati davvero… - PalermoToday : Covid, altri 60 morti in Sicilia: i nuovi contagi sono 6 mila, tornano a salire i ricoverati - MeteoMignanego : #MeteoMignanego #Previsione per Domani, Mercoledì 16 Febbraio 2022: Tornano condizioni più soleggiate con cieli poc… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 Tornano

Quattroruote

SuperEnalotto, estrazione di oggi martedì 15 febbraio, come ogni martedì, giovedì e sabato, i numeri vincenti e la combinazione vincente del Superenalotto. Anche oggi, martedì 15 febbraio, l'appuntamento con la sestina fortunata è ...Lotto e Simbolotto, estrazione di oggi martedì 15 febbraio. Come ogni martedì, giovedì e sabato,i numeri vincenti del Lotto e i simboli vincenti del Simbolotto. Anche oggi, martedì 15 febbraio, l'appuntamento con la fortuna è dopo le ore 20.Una giovane infermiera di 27 anni è morta in un incidente stradale mentre tornava dal lavoro, dopo due notti consecutive in turno Dramma a San Vito dei Normanni, nel Brindisino, dove un ...A poche ore dall’andata del playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, dalla Spagna tornano a rimbalzare le voci che danno il club catalano molto interessato a Fabian Ruiz in vista del prossimo ...