Disastro islamico su Rai 1 | Mahmood? Non proprio | ecco come lo chiamano | sconcertante | Video

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Quanto è difficile diree Blanco? Il tema viene affrontato da un irriverente servizio di Striscia la Notizia, proposto nella puntata in onda su Canale 5 oggi, lunedì 14 febbraio. Un servizio lanciato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti tutto dedicato ad una serie di gustosi strafalcioni in tv. E due di questi riguardanoil duo che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo. Il primo strafalcione è a Buongiorno Benessere, dove Vira Carbone parla dei trionfatori del Festival: "Mohammed e Blanco". Attimi di gelo: "No,... scusate". "Evidentemente il nome del compagno di Blanco è... arabo", commenta la voce fuori campo di Iacchetti. Dunque si passa a una tv locale, alla trasmissione Prima linea tg, dove si parla del "fenomeno Blasco". La giornalista però voleva dire Blanco, ma ha indirettamente tirato in ballo Vasco ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Disastro islamico

dialessandria.it

... in vigore dal 2011 in seguito alalla centrale nucleare. Una scelta presa già da Stati ... Egli è il leader della cellula afghana dello Stato, radicata nella provincia di Khorasan, ...... il quale ha servito boots on the ground nel teatro di guerra afghano contro il terrorismo. Nel libro, edito da Paesi Edizioni, gli autori raccontano le ragioni delmilitare, i fatti ...In Afghanistan è finita in un disastro ma gli americani ... di spicco di al-Qaida in Iraq e aveva scalato i Il leader del gruppo militante dello Stato Islamico si trovava in un edificio di tre piani ...Dal colpo di Stato in Burkina Faso ai colloqui diplomatici con i talebani, i principali fatti della settimana che hanno avuto meno rilevanza sulla stampa ...