Cutrone, che figuraccia! Insulta Cragno dalla panchina: "Balbuziente di m..." (Di lunedì 14 febbraio 2022) Brutto episodio durante la partita della 25ª giornata di Serie A tra Empoli e Cagliari, terminata 1 - 1. Dopo essere stato sostituito, l'attaccante toscano Patrock Cutrone resta in panchina e, ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Brutto episodio durante la partita della 25ª giornata di Serie A tra Empoli e Cagliari, terminata 1 - 1. Dopo essere stato sostituito, l'attaccante toscano Patrockresta ine, ...

bambiloche : #Cutrone chiedi scusa pubblicamente a tutte/i coloro che sono affetti da balbuzie. Il calcio non resti indifferente è inaccettabile - GiovanniLanzi2 : @alesco75 #Cutrone è una pippa che dovrebbe riflettere come mai è passato dal Milan all'Empoli. Col massimo rispett… - lazigomona : Vorrei informare il “signor” Cutrone che per i disturbi del linguaggio esistono i logopedisti quindi con le sedute… - dinny_costa : Che persona piccola piccola Cutrone, scarso in campo e peggio ancora fuori - ingrid_perrod : Meglio balbuziente che ignorante e non perché ignoti caso #cutrone ...?? -