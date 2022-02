Combinata nordica, programma Olimpiadi 15 febbraio: orari, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Combinata nordica torna protagonista ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 domani, con la gara individuale con salto da trampolino grande e 10 km di fondo. La prima gara in programma, quella dal trampolino piccolo, ha visto il tedesco Vinzenz Geiger trionfare con una rimonta nel finale che è già stata consegnata agli annali della disciplina e delle Olimpiadi. Il clima intorno alla Combinata purtroppo rimane quello di grande incertezza che regna sin dall’inizio della rassegna a cinque cerchi. Il grande favorito prima della partenza per Pechino Jarl Magnus Riiber è ancora in attesa di un terzo tampone negativo e la sua partecipazione alla gara è in forte dubbio. Destini diversi per i due tedeschi costretti alla quarantena: Eric Frenzel è risultato ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) Latorna protagonista ai Giochi Olimpici di Pechino 2022 domani, con laindividuale con salto da trampolino grande e 10 km di fondo. La primain, quella dal trampolino piccolo, ha visto il tedesco Vinzenz Geiger trionfare con una rimonta nel finale che è già stata consegnata agli annali della disciplina e delle. Il clima intorno allapurtroppo rimane quello di grande incertezza che regna sin dall’inizio della rassegna a cinque cerchi. Il grande favorito prima della partenza per Pechino Jarl Magnus Riiber è ancora in attesa di un terzo tampone negativo e la sua partecipazione allaè in forte dubbio. Destini diversi per i due tedeschi costretti alla quarantena: Eric Frenzel è risultato ...

