Chi è Elecktra Bionic, vincitrice di Drag Race Italia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Drag queen torinese, Elecktra Bionic è la vincitrice della prima storica edizione di Drag Race Italia, il reality in onda su Real Time e discovery+. Scopriamo di più sulla sua storia, dalla carriera alla vita privata.Chi... Leggi su today (Di lunedì 14 febbraio 2022)queen torinese,è ladella prima storica edizione di, il reality in onda su Real Time e discovery+. Scopriamo di più sulla sua storia, dalla carriera alla vita privata.Chi...

Advertising

serdml : Ma non ho capito il video che hanno appena pubblicato la pagina di DragRaceItalia ed Elecktra chi me lo spiega… - nagia59 : RT @fedesaetta: la nostra prima regina, per me vittoria meritata. sicuramente non sarà la migliore col cucito, ma elecktra sa provocare e f… - Cecioo5 : RT @fedesaetta: la nostra prima regina, per me vittoria meritata. sicuramente non sarà la migliore col cucito, ma elecktra sa provocare e f… - saraexdinosauro : RT @fedesaetta: la nostra prima regina, per me vittoria meritata. sicuramente non sarà la migliore col cucito, ma elecktra sa provocare e f… - fedesaetta : la nostra prima regina, per me vittoria meritata. sicuramente non sarà la migliore col cucito, ma elecktra sa provo… -