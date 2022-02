Caso Kessie, i tifosi lo contestano e Pioli lo difende: finale di stagione difficile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Caso Kessie: scoppia la contestazione dei tifosi Milan. L’ivoriano atteso da un finale di stagione difficile Nel match di ieri tra Milan e Sampdoria è scoppiato definitivamente il Caso Kessie. Il centrocampista è stato fischiato prima, durante e dopo la partita con annessi striscioni per il mancato rinnovo. Pioli nel post partita lo ha difeso, ma sarà un finale di stagione difficile per l’ivoriano con i rossoneri specie dopo le recenti prestazioni dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. Lo riporta L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022): scoppia la contestazione deiMilan. L’ivoriano atteso da undiNel match di ieri tra Milan e Sampdoria è scoppiato definitivamente il. Il centrocampista è stato fischiato prima, durante e dopo la partita con annessi striscioni per il mancato rinnovo.nel post partita lo ha difeso, ma sarà undiper l’ivoriano con i rossoneri specie dopo le recenti prestazioni dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. Lo riporta L'articolo proviene da Calcio News 24.

