Ben Alexander | sciatore giamaicano | «Per quelli che credono di non farcela»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha 38 anni, ha fatto il dj e viaggiato per il mondo prima di provare gli sci appena sei anni fa. Grazie ai posti per i paesi che hanno meno tradizione negli sport invernali è riuscito a qualificarsi per Pechino 2022. Ha finito entrambe le manche del gigante e ha chiesto una birra