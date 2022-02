Badminton | cancellati gli Europei a squadre europei a squadre maschili

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sarebbero dovuti tenere questa settimana glie femminili di. La manifestazione di Lathi (Finlandia) è stata cancellata in seguito a dei problemi organizzativi dovuti all’emergenza sanitaria.Europe ha provato a mantenere fino all’ultimo la manifestazione, gli organizzatori hanno cancellato tutto per evitare problemi si è deciso di cambiare il programma originale. Non ci sono al momento delle notizie in merito ad un recupero di questa competizione che ci avrebbe dovuto compagnia da oggi a domenica. La prossima manifestazione internazionale sarà laindividuali a Vantaa (Finlandia) ad aprile. ...