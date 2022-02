Atalanta Juventus partita falsata? La rivolta sul web: “Doveva essere espulso” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non sono mancate le polemiche durante Atalanta-Juventus con i tifosi bianconeri furiosi per un episodio che poteva cambiare la gara. Una perla di Malinovskyi e l’inserimento di Danilo; Atalanta-Juventus è finita uno a uno ma non sono mancate le proteste. I tifosi della Juventus hanno manifestato tutta la loro rabbia per quanto accaduto nel finale di primo tempo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty ImagesTermina uno a uno il big match tra Atalanta e Juventus; un pareggio che, in ottica Champions League, tiene davanti i bianconeri ma i ragazzi di Gasperini hanno una gara in meno. Totalmente diverso il discorso per lo scudetto con Dybala e compagni fuori, al 99%, dai giochi. Sabrina Salerno, un buongiorno bollente: il seno straborda, non riesce a contenerlo Il punto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non sono mancate le polemiche durantecon i tifosi bianconeri furiosi per un episodio che poteva cambiare la gara. Una perla di Malinovskyi e l’inserimento di Danilo;è finita uno a uno ma non sono mancate le proteste. I tifosi dellahanno manifestato tutta la loro rabbia per quanto accaduto nel finale di primo tempo. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Getty ImagesTermina uno a uno il big match tra; un pareggio che, in ottica Champions League, tiene davanti i bianconeri ma i ragazzi di Gasperini hanno una gara in meno. Totalmente diverso il discorso per lo scudetto con Dybala e compagni fuori, al 99%, dai giochi. Sabrina Salerno, un buongiorno bollente: il seno straborda, non riesce a contenerlo Il punto ...

