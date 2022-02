Ancora questioni di igiene al GF VIP, Barù sbotta: “Soleil è sporca” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa sesta edizione del GF VIP resterà alla storia come quella dei vipponi sporcaccioni e la cosa bizzarra è che le “accuse” non arrivano dall’esterno ( anche se davvero ogni volta che viene mostrata la camera arancione a causa del disordine viene il mal di mare, per non dire altro). Le accuse se le fanno direttamente tra di loro i vipponi. Per esempio Barù è uno di quei concorrenti che non ama la sporcizia e il disordine. Lo aveva detto anche settimana scorsa, quando al momento delle nomination, aveva deciso di fare il nome di Antonio perchè a suo dire, lascerebbe sporco il bagno. Nelle ultime ore sta diventando virale un video in cui Barù e Davide parlando del fatto che Soleil sia molto disordinata ma non solo. Stufi per il fatto che la Sorge lasci la porta aperta ogni volta in cui esce dalla stanza, Davide e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa sesta edizione del GF VIP resterà alla storia come quella dei vipponiccioni e la cosa bizzarra è che le “accuse” non arrivano dall’esterno ( anche se davvero ogni volta che viene mostrata la camera arancione a causa del disordine viene il mal di mare, per non dire altro). Le accuse se le fanno direttamente tra di loro i vipponi. Per esempioè uno di quei concorrenti che non ama la sporcizia e il disordine. Lo aveva detto anche settimana scorsa, quando al momento delle nomination, aveva deciso di fare il nome di Antonio perchè a suo dire, lascerebbe sporco il bagno. Nelle ultime ore sta diventando virale un video in cuie Davide parlando del fatto chesia molto disordinata ma non solo. Stufi per il fatto che la Sorge lasci la porta aperta ogni volta in cui esce dalla stanza, Davide e ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora questioni Mosca e Kiev sull'orlo della guerra. Johnson: 'L'Occidente resti unito' ...situazione" al confine russo - ucraino - e la migrazione e i rifugiati sono una delle questioni di ... "C'è ancora tempo per Putin - ha aggiunto - per fare un passo indietro". Il premier britannico ha ...

Lavrov: 'Accordo con Usa e Ue possibile". L'Ucraina rinuncia alla Nato? Al netto delle molte questioni sul tavolo del braccio di ferro tra Usa e Russia, la carta della "... Non si tratta ancora di una posizione ufficiale presa dall'esecutivo di Kiev, è però quanto affermato ...

Medicina del futuro, sta a noi decidere come sarà Wired Italia Ancora questioni di igiene al GF VIP, Barù sbotta: “Soleil è sporca” Questa sesta edizione del GF VIP resterà alla storia come quella dei vipponi sporcaccioni e la cosa bizzarra è che le “accuse” non arrivano dall’esterno ( anche se davvero ogni volta che viene ...

Ancora alta la tensione in Ucraina. G7, “pronti a pesanti sanzioni su economia russa” “Nell’ambito delle questioni per noi essenziali, gli americani ignorano le nostre preoccupazioni, e mi riferisco alla questione delle garanzie di sicurezza che ha posto il presidente Putin”, ha ...

