20esima giornata Basket Serie A 2021/22: il punto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella 20esima giornata Basket Serie A 2021/22, l’Olimpia Milano approfitta dello stop forzato della Virtus Bologna contro Sassari per balzare da sola in testa alla classifica vincendo nettamente contro Pesaro(91-57). Prosegue il momento nero della Fortitudo, giunta alla quarta sconfitta consecutiva contro Brindisi(67-73) e sempre più ultima. Bene Reggiana su Treviso(67-62) e Varese che sbanca Venezia(93-82). Negli anticipi, successi per Brescia contro Trieste(87-76) e Derthona su Trento(76-50). 20esima giornata Basket Serie A 2021/22: i risultati BRESCIA-TRIESTE 87-76 DERTHONA-TRENTO 76-50 CREMONA-NAPOLI rinv. OLIMPIA MILANO-VL PESARO 91-57 DINAMO SASSARI-VIRTUS BOLOGNA rinv. FORTITUDO ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella/22, l’Olimpia Milano approfitta dello stop forzato della Virtus Bologna contro Sassari per balzare da sola in testa alla classifica vincendo nettamente contro Pesaro(91-57). Prosegue il momento nero della Fortitudo, giunta alla quarta sconfitta consecutiva contro Brindisi(67-73) e sempre più ultima. Bene Reggiana su Treviso(67-62) e Varese che sbanca Venezia(93-82). Negli anticipi, successi per Brescia contro Trieste(87-76) e Derthona su Trento(76-50)./22: i risultati BRESCIA-TRIESTE 87-76 DERTHONA-TRENTO 76-50 CREMONA-NAPOLI rinv. OLIMPIA MILANO-VL PESARO 91-57 DINAMO SASSARI-VIRTUS BOLOGNA rinv. FORTITUDO ...

Ultime Notizie dalla rete : 20esima giornata Highlights Fortitudo Bologna - Brindisi 67 - 73, basket Serie A1 2021/2022 (VIDEO) Il video con gli highlights di Fortitudo Kigili Bologna - Happy Casa Brindisi , valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Quarta sconfitta per i padroni di casa, che non si staccano dall'ultima posizione in classifica, nonostante un ottimo primo quarto: gli uomini di ...

Basket Serie A1 2021/2022, Reggio Emilia - Treviso 67 - 62: cronaca e tabellino La cronaca e il tabellino di UNAHOTELS Reggio Emilia - Nutribullet Treviso Basket , valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket . Gli uomini di coach Caja confermano il buon momento di forma e agguantano la terza vittoria nelle ultime quattro, mentre gli ospiti non danno ...

Serie D Girone G: i risultati della 20esima giornata LatinaToday LBA Highlights - Umana Reyer Venezia vs Openjobmetis Varese Per la 20esima giornata del campionato di serie A 2021-22, dal Taliercio di Mestre arrivano le immagini salienti del confronto Umana Reyer Venezia vs Openjobmetis Varese.

LBA - Treviso, Menetti "Pagato il conto di quest'ultimo mese infernale" Commenta la sconfitta nel posticipo della domenica alla Unipol Arena della Unahotels Reggiana per la 20esima giornata il coach della Nutribullet Treviso Max Menetti: "Abbiamo qualcosina da recriminare ...

