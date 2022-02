WWE | Traguardo storico per Becky e Lita ad Elimination Chamber | ecco perché

(Di domenica 13 febbraio 2022) Sabato prossimo è in programma il Premium Live Event2022 e si prospetta una serata storica in vista dell’ultimo grande appuntamento prima di WrestleMania 38. Lo show che si terrà in Arabia Saudita sarà una tappa molto importante per il movimento del Wrestling femminile, questo soprattutto grazie al match con in palio il titolo femminile di Raw traLynch e. Le due wrestler coinvolte nel match titolato, proprio grazie all’incontro in questione, si sono rese protagoniste di un altro importanteLynch esono le prime perfomer femminili ad essere le protagoniste su un tabellone pubblicitario in Arabia SauditaLynch esono due tra le più grandi wrestler femminili di ...

... l'italiana Monica Passeri è riuscita a farsi le ossa all'estero, esibendosi anche nel flasgship della WWE e dimostrando a tutti come si possa raggiungere qualsiasi traguardo lottando con ... Un grande traguardo che si unisce alle altre premiazioni sportive ottenute dall'Italia in un 2021 ... dunque, ha contribuito a portare in alto il nome del Bel Paese nel colorato mondo della WWE.