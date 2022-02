Wta 500 San Pietroburgo 2022: il montepremi e il prize money (Di domenica 13 febbraio 2022) Il montepremi e il prize money del Wta 500 di San Pietroburgo 2022, torneo di scena dal 7 al 13 febbraio. L’evento in questione ospiterà Maria Sakkari, Anett Kontaveit e Anastasija Pavlyuchenkova come prime tre teste di serie; riflettori puntati inoltre su Elena Rybakina, Belinda Bencic e Jelena Ostapenko, senza dimenticare l’azzurra Camila Giorgi, potenzialmente vittoriosa con qualsivoglia avversaria. Attenzione inoltre alla giocatrice di casa Veronika Kudermetova, particolarmente abile sul veloce. Il prize money totale del torneo russo di riferimento corrisponde a 614mila e 506 euro, dei quali 59mila e 889 andranno ad arricchire le casse di colei la quale trionferà dopo l’attesa finale, con aggiuntivi 500 punti a impreziosire il trionfo e il boettino generale. Di ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Ile ildel Wta 500 di San, torneo di scena dal 7 al 13 febbraio. L’evento in questione ospiterà Maria Sakkari, Anett Kontaveit e Anastasija Pavlyuchenkova come prime tre teste di serie; riflettori puntati inoltre su Elena Rybakina, Belinda Bencic e Jelena Ostapenko, senza dimenticare l’azzurra Camila Giorgi, potenzialmente vittoriosa con qualsivoglia avversaria. Attenzione inoltre alla giocatrice di casa Veronika Kudermetova, particolarmente abile sul veloce. Iltotale del torneo russo di riferimento corrisponde a 614mila e 506 euro, dei quali 59mila e 889 andranno ad arricchire le casse di colei la quale trionferà dopo l’attesa finale, con aggiuntivi 500 punti a impreziosire il trionfo e il boettino generale. Di ...

