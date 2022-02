Ternana-Monza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 febbraio 2022) Per la 23esima giornata di Serie B 2021/22 si gioca, martedì 15 febbraio alle ore 18.30, presso lo stadio Liberati, il match. Gli umbri, reduci dall’ottimo pareggio conquistato sul campo della capolista Pisa, ospitano i brianzoli che hanno asfaltato la Spal per 4-0 portandosi al quinto posto a soli tre punti dalla vetta.: come giocheranno le due squadre? Mister Lucarelli punterà sul 4-3-2-1: Iannarelli in porta, Capuano, Sorensen, Defendi e Celli in difesa. A centrocampo, Koutospias, Agazzi e Palumbo. In avanti, Paetipilo e Peralta in appoggio all’unica punta Pettinari. Tra i brianzoli, Stroppa si affiderà al 3-5-2: Di Gregorio tra i pali, Bettella, Marrone e Carlos Augusto in difesa. A centrocampo, Barberis, Mazzitelli e Colpani saranno assistiti sulle fasce da Sampirisi e ...