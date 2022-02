Si arricchisce l’album di scuse di Mazzarri | «L’infortunio dell’arbitro ha interrotto un buon momento per noi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 febbraio 2022) Campi scivolosi, condizioni meteorologiche precarie, episodi arbitrali, soste per le nazionali e viaggi intercontinentali annessi. Walterci ha abituato alle giustificazioni più fantasiose dopo i risultati negativi. L’ex allenatore del Napoli oggi ha aggiunto una nuova scusa alla sua scintillante collezione:, che avrebbe cambiato l’inerzia della partita. In effetti dopo quindici minuti l’arbitro Dionisi s’è infortunato ed è stato costretto al cambio, l’ha sostituito il suo collega Marini. Empoli-Cagliari s’è fermata per qualche minuto. Poi di minuti se ne sono giocati altri settantacinque, non proprio pochissimi. Alla fine il risultato è un pareggio che fa più comodo ai toscani che ai sardi, di nuovo in zona retrocessione. Queste le dichiarazioni dia Dazn. Siamo partiti ...