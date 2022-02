Serie A | Verona a valanga sull' Udinese Pareggiano le pericolanti

Advertising

SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - JuventusTV : Pronti! Le #JuventusWomen sono LIVE! - infoitsport : Verona - Udinese (4-0) Serie A 2021 - la Repubblica - oursoccer19 : Encerrado - Série A Milan 1-0 Sampdoria (Rafael Leão) Empoli 1-1 Cagliari (Andrea Pinamonti; Leonardo Pavoletti)… - infoitsport : Serie A, Pavoletti replica a Pinamonti! Verona OK, 1-1 Genoa-Salernitana -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Verona

A: risultati e classifica / Gli anticipi del sabato Sassuolo - Roma: la diretta Milan - Sampdoria 1 - 0 Empoli - Cagliari 1 - 1 Genoa - Salernitana 1 - 1- Udinese 4 - 0 Atalanta - ...I veneti salgono all'ottavo posto Iltorna a vincere dopo il ko contro la Juventus. Il decimo successo inA degli scaligeri arriva con un netto 4 - 0 rifilato all'Udinese tra le mura amiche dello stadio 'Bentegodi' e firmato ..."Vittorie come queste ci regalano fiducia per i prossimi impegni".VERONA (ITALPRESS) - "Sono molto soddisfatto per questa vittoria. Siamo stati cinici e credo che questa vittoria sia più che ...L’attaccante dell’Hellas Verona, Gianluca Caprari ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro l’Udinese: “Sono contento di essere tornato così, alle 200 presenze in Serie A non ci pensavo. Era ...