Scherma | azzurre della spada terze a Barcellona Azzurri noni a Sochi

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lesalgono sul terzo gradino del podio a, tappaCoppa del Mondo 2022. Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani, dopo avere perso la semifinale contro la Francia, si sono riscattate battendo la Germania 42-35 nella finale per il terzo posto. Lehanno iniziato la loro gara dal tabellone dei 16 vincendo 36-28 sull’Argentina, per poi superare 30-29 gli Stati Uniti ai quarti grazie ad un’ultima frazione di Alberta Santuccio, che dopo una sfida sempre in equilibrio è riuscita a piazzare la stoccata vincente. In semifinale l’Italia si è arresa per 40-31 contro la Francia e ha poi vinto la prova in finale contro la Russia (45-34). L’Italia si è così giocata la possibilità di salire sul podio nella finalina per il terzo ...