Rugby, Italia - Inghilterra 0 - 33. Secondo ko azzurro nel Sei Nazioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Italia - Inghilterra 0 - 33 , nella seconda giornata nel Sei Nazioni 2022 . Il pubblico, tornato a incitare gli azzurri all'Olimpico, non ha evitato alla nazionale di Rugby di rimediare la 34esima ... Leggi su quotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022)0 - 33 , nella seconda giornata nel Sei2022 . Il pubblico, tornato a incitare gli azzurri all'Olimpico, non ha evitato alla nazionale didi rimediare la 34esima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Rugby: Sei Nazioni U20, storica vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra. Gli azzurrini hanno superato i campioni… - Eurosport_IT : ITALIA ANCORA K.O. ?? Allo Stadio Olimpico l'Inghilterra vince 33-0: 34ª sconfitta consecutiva per gli azzurri al… - SkySport : ULTIM'ORA RUGBY SEI NAZIONI U20, ITALIA-INGHILTERRA 6-0 #SkySport #Rugby - alecat01118439 : @VaccinatiTonto forse ci saranno pure interessi economici che non sappiamo. Ma fare queste figure di merda in tutta… - Fprime86 : RT @SkySport: Italia-Inghilterra 0-33: azzurri sconfitti nella seconda partita del Sei Nazioni ?? -