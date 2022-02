Peschereccio libico sperona un gommone diretto a Lampedusa: 3 dispersi. Il racconto dei superstiti (Di domenica 13 febbraio 2022) Cinque migranti, che viaggiavano su un gommone diretto a Lampedusa con a bordo 21 persone, sono caduti in acqua dopo essere stati speronati da un Peschereccio libico . Due sono riusciti a risalire ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 13 febbraio 2022) Cinque migranti, che viaggiavano su uncon a bordo 21 persone, sono caduti in acqua dopo essere statiti da un. Due sono riusciti a risalire ...

