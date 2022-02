Napoli, che statistica sui rigori: è successo dopo quello assegnato contro l’Inter (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella gara di ieri contro l’Inter, il Napoli non è riuscito ad andare oltre l’1-1. La gara è stata sbloccata al sesto minuto da un calcio di rigore di Lorenzo Insigne, alla sua sesta marcatura nell’attuale campionato di Serie A (tutte dal dischetto), mentre in avvio di ripresa è stato Edin Dzeko a ristabilire la parità. FOTO: Getty – Napoli Insigne rigore Come fa notare La Gazzetta dello Sport, c’è una statistica interessante riguardo i calci di rigore concessi al Napoli durante questa stagione. Gli azzurri infatti, con l’ultimo realizzato da Insigne, sono arrivati a dieci rigori concessi in tutte le competizioni, più di qualunque altra squadra nei top5 campionati europei. Leggi su spazionapoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella gara di ieri, ilnon è riuscito ad andare oltre l’1-1. La gara è stata sbloccata al sesto minuto da un calcio di rigore di Lorenzo Insigne, alla sua sesta marcatura nell’attuale campionato di Serie A (tutte dal dischetto), mentre in avvio di ripresa è stato Edin Dzeko a ristabilire la parità. FOTO: Getty –Insigne rigore Come fa notare La Gazzetta dello Sport, c’è unainteressante riguardo i calci di rigore concessi aldurante questa stagione. Gli azzurri infatti, con l’ultimo realizzato da Insigne, sono arrivati a dieciconcessi in tutte le competizioni, più di qualunque altra squadra nei top5 campionati europei.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Non ci chiamiamo Napoli per caso. In tutto quello che facciamo dobbiamo avere una qualità superiore al… - annatrieste : All'andata dicevano tutti che per il Napoli il pareggio alla fine sarebbe stato giusto, oggi che il Napoli ha pareg… - ilriformista : L’operazione contro il generale, che l’allora premier avrebbe voluto alla guida della Finanza, parte dalla procura… - ilgiornale : Un tempo per uno, le prime della classe si accontentano. Per la corsa scudetto sorride il Diavolo. E la Juve spera - simodihno10 : RT @MatteoSorren: Quel ragazzo che qualche anno fa palleggiava con i ragazzini al Duomo di Napoli oggi è salito sul tetto del mondo. #Jorg… -