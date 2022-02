MOVIOLA – Genoa-Salernitana | Dragusin trattiene Destro | poteva starci il rigore

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Primo caso daal 53? di gioco al Ferraris. Sul risultato di 1-1 tra, Mattiaha protestato per una trattenuta in area diai suoi danni al momento del tiro. Per l’arbitro Di Bello però non c’è nulla, se non un giallo – il primo del match – per proteste all’indirizzo di Sturaro. Giusta la decisione dell’arbitro? La trattenuta c’è, imprudente e ingenua da parte dell’ex Sampdoria.si sbilancia e cade a terra al momento del tiro.il calcio di, anche se l’episodio non riguarda il var: Di Bello ha giudicato l’entità del contatto in tempo reale, non c’è margine per un richiamo al monitor. SportFace.