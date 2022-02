Milan-Sampdoria LIVE 1-0 | la sblocca Leao! Lancio di Maignan | il portoghese controlla | accelera e supera Falcone

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - alexpinnisi : @CucchiRiccardo Stesso schema con cui il Milan segno e vinse contro la Sampdoria nel girone di andata - DemiTempesta : RAFAAAAAAAEL LEAAAAAAAAAOOOOOO ????? Assist incredibile di Maignan, Rafael controlla e supera in corsa il difensore… - sportface2016 : #MilanSampdoria, #Maignan uomo assist: le reazioni social e i tweet migliori - _IlBoris : RT @_enz29: Calendario del Milan fino alla sosta Sampdoria Salernitana Napoli Empoli Cagliari Possono perdere punti solo contro il Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Stefano Pioli ha parlato nell'immediato pre - partita di: le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Stefano Pioli, tecnico del, ha parlato a Sky nel pre - partita di. Le sue parole: SULLE PARTITE: "Tutte le partite ...Ascolta la versione audio dell'articolo I rossoneri di Pioli ospitano i blucerchiati di Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata di Serie A: dove vedereIldi Stefano Pioli sfida ladell'ex Marco Giampaolo nel lunch match della 25ª giornata della Serie A 2021/2022. I rossoneri sono attualmente terzi in classifica con .Gigi Di Biagio si è espresso nel pre-partita di Milan-Sampdoria in merito a Sandro Tonali, leader del centrocampo rossonero. Ecco un estratto delle parole dell’ex calciatore dell’Inter, rilasciate ai ...Milan e Sampdoria si sfidano oggi alle 12,30 a San Siro. Dopo il pari di ieri tra Napoli e Inter per i rossoneri la chance per raggiungere il primato in classifica. Pioli dovrà fare a meno di Theo ...