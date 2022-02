Meteo in Lombardia | San Valentino con pioggia e qualche fiocco di neve anche a Milano

(Di domenica 13 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È in arrivo la prima perturbazione del 2022. Come annunciatogiorno fa, Sanporta le prime piogge su(non si vedevano dall’Immacolata, oltre due mesi fa). Ma sarà solo un piccola pausa di 48 ore dell’alta pressione, già da mercoledì il quadrorologico è destinato a cambiare. Gli esperti di tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... ma anche su Appennino piemontese e ligure, con le nevicate in graduale discesa tra pomeriggio e serata fino a quote pianeggianti su Piemonte, Lombardia ed Emilia - Romagna occidentale, con accumuli ... Liguria ed Alpi occidentali al confine con Francia e Svizzera, poi si sposteranno dal pomeriggio verso Piemonte, Lombardia ed Emilia. Al nord, all'ora della cena di San Valentino, non sono esclusi ... fiocchi anche in pianura fino alle porte di Torino e Milano. Nelle previsioni dell'Aeronautica militare dal ... Secondo il responsabile scientifico di Legambiente Damiano Di Simine, "bisogna auspicare che nel tempo vengano modificati gli ordinamenti colturali della Lombardia, che sono da sempre impostati su ...