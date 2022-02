Meteo Campania, dalla prossima settimana torna la pioggia: le previsioni (Di domenica 13 febbraio 2022) Meteo Campania: dopo un anticipo di primavera, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche. Meteo Campania pioggia da lunedì 14 febbraio. Al Nord riecco la neve, che può arrivare anche in pianura. La svolta è prevista nella mattinata di San Valentino. Dall’inizio della prossima settimana torneranno abbondanti piogge in Leggi su 2anews (Di domenica 13 febbraio 2022): dopo un anticipo di primavera, i prossimi giorni saranno caratterizzati da un netto peggioramento delle condizioni atmosferiche.da lunedì 14 febbraio. Al Nord riecco la neve, che può arrivare anche in pianura. La svolta è prevista nella mattinata di San Valentino. Dall’inizio dellatorneranno abbondanti piogge in

Advertising

anteprima24 : ** #Meteo, le #Previsioni in #Campania di sabato 12 febbraio 2022 ** - LucaGiroletti : RT @mondoterremoti: Quello che rimane della colonna eruttiva è inoltre transitato all'alba sopra i cieli della Campania, della Basilicata e… - infoitinterno : Meteo, in Campania da lunedi tornano freddo e pioggia - salernonotizie : Meteo, in Campania da lunedi tornano freddo e pioggia - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su -