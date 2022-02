LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Olimpiadi in DIRETTA: Fillon Maillet in fuga, Hofer quinto dopo due poligoni! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12: Al km 8.4 Fillon Maillet davanti, a 7? Latypov, a 40? T. Boe e Hofer, a 53? J. Boe 12.11: dopo il terzo poligono Fillon Maillet davanti, Latypov a 10?, Hofer a 37?, T. Boe a 39?, J. Boe a 55?, Rees a 2’05” 12.10: ZEROOOOOOOOOOOOOOOOO HOFEEEEEEEER!!! Sia Hofer che T. Boe! Hofer è terzo a 37? J. Boe è a 55? 12.09: Bufera di vento! J. Boe commette tre errori! Fillon Maillet non sbaglia e se ne va! Non sbaglia Latypov e riparte 12.07: Terzo poligono in piedi 12.05: Al km 6.5 J Boe davanti, a 20? Fillon Maillet, a 36? Latypov, a 1? T. Boe e Hofer, Bormolini 14mo, Windisch ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12: Al km 8.4davanti, a 7? Latypov, a 40? T. Boe e, a 53? J. Boe 12.11:il terzo poligonodavanti, Latypov a 10?,a 37?, T. Boe a 39?, J. Boe a 55?, Rees a 2’05” 12.10: ZEROOOOOOOOOOOOOOOOO HOFEEEEEEEER!!! Siache T. Boe!è terzo a 37? J. Boe è a 55? 12.09: Bufera di vento! J. Boe commette tre errori!non sbaglia e se ne va! Non sbaglia Latypov e riparte 12.07: Terzo poligono in piedi 12.05: Al km 6.5 J Boe davanti, a 20?, a 36? Latypov, a 1? T. Boe e, Bormolini 14mo, Windisch ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - inseguimento maschile ZERO IN PIEDI PER #FillonMaillet, #Latypov, #Hofer e T. #Boe che escono… - Nerys__ : #Biathlon Inseguimento uomini ??LIVE Poligono 3 (in piedi) Giovannino Bø arriva con una brutta folata di vento e… - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - inseguimento maschile Doppio errore a terra di J. #Boe che esce con 13' su #FillonMaillet. Ter… - Nerys__ : #Biathlon Inseguimento uomini ??LIVE Poligono 2 (a terra) c’è sempre vento “Giovannino” Bø 2 errori (i primi c… - sportface2016 : ?? #Live #Biathlon - inseguimento maschile Zero a terra per J. #Boe, #FillonMaillet, #Latypov e soprattutto dell'az… -