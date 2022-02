Keith Lee sui social si schiera dalla parte di Mustafa Alì

(Di domenica 13 febbraio 2022) Si sta parlando molto diAlì nelle ultime settimane, l’atleta di origini pakistane ha più volte chiesto di poter lasciare la WWE via, stufo del suo utilizzo e delle poche occasioni avute negli ultimi anni a causa di un booking spesso cervellotico. Fino ad ora la risposta della WWE è stata sempre negativa e l’ex capo della Retribution potrebbe rimanere in federazione fino alla scadenza del suo contratto. “Testa alta amico mio” Come scritto nella giornata di ieri,Alì ha fatto intendere suidi avere ancora 2 anni e mezzo di contratto, che nel caso dovesse continuare questo muro contro muro con la WWE significherebbe vederlo fermo e inutilizzato per questo lungo lasso di tempo pur di non concederlo alla concorrenza. Su Twitter non è mancato il sostegno di un ex WWE, ...

Due grandi debutti a Dynamite Il primo debutto shock è stato quello di Keith Lee, ex NXT Champion licenziato dalla WWE tre mesi fa. Keith Lee era stato protagonista di grandi momenti a Stamford, su tutti il faccia a faccia con Brock Lesnar. Keith Lee ha fatto il suo debutto in AEW nel corso dell'ultima puntata di Dynamite, e da quanto sembra, la Superstar è stata fin dal giorno del suo rilascio con la WWE un pallino del presidente Tony Khan. Il primo debutto shock è stato quello di Keith Lee, ex NXT Champion licenziato dalla WWE tre mesi fa. Keith era stato protagonista di grandi momenti a Stamford, su tutti il faccia a faccia con Brock Lesnar.