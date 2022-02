Inter | de Vrij è un tasto dolente | il 2022 la sua peggiore stagione in nerazzurro

(Di domenica 13 febbraio 2022) Per la Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi, Stefan desta vivendo lada quando si è trasferito in....

gilmourswife : RT @marifcinter: Dumfries e Perisic i migliori dell’Inter, De Vrij il peggiore. Dimarco il migliore dei tre dietro la sorpresa di giornata… - ViggianiM : #Inter, caso #deVrij : errori decisivi contro #Milan e #Napoli, futuro sempre meno nerazzurro - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Sconcerti: “Inter, sono mancati Calha e Barella. De Vrij ha sofferto intellettualmente Osimhen” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Napoli-Inter, un punto d’oro e tre buone notizie per Inzaghi. De Vrij, cosa succede? - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Quale futuro per de Vrij? “Dialoghi Inter-Raiola fanno pensare che…” -

Commenta per primo Il Barcellona guarda in casae non c'è solo Marcelo Brozovic nel mirino: secondo la stampa spagnola, piace anche il difensore Stefan deper la difesa.L'riflette sul futuro di Stefan De. Il difensore olandese, ingaggiato a parametro zero nell'estate del 2018 dopo l'esperienza con la maglia della Lazio durata quattro anni, sin da subito si ...LE PAGELLE – Napoli-Inter, de Vrij apre subito la partita in maniera scomposta trascinando Osimhen a terra e concedendo subito il rigore ai padroni di casa. Handanovic, invece, è tra i migliori in ...il big match si conclude sull'1-1 Napoli-Inter - Dumfries con la faccia cattiva, Handa decisivo. Calha e De Vrij, serata no Spalletti in conferenza: "L'Inter è la più forte sul campo, non solo a ...