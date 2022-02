Il Verona schianta l’Udinese, pareggio deprimente tra Genoa e Salernitana (Di domenica 13 febbraio 2022) Erano tre le partite del 25esimo turno di Serie A in programma oggi alle 15. In chiave classifica era interessante Genoa – Salernitana, specie se si considera la sorprendente vittoria del Venezia che ieri, battendo il Torino fuori casa, ha dato un segnale importantissimo al campionato e una botta pesante alla classifica. Ebbene, a Marassi è venuto fuori un pareggio che scontenta sia l’ultima che la penultima della classe. In gol il solito Mattia Destro – che è letteralmente l’unico calciatore del Genoa che segna – e Federico Bonazzoli che ha pareggiato i conti per la Salernitana alla fine del primo tempo. Il Grifone non vince da ventidue partite, è una crisi nera. Viene da tre pareggi, uno all’Olimpico contro la Roma, ottenuti dal nuovo allenatore Blessin. Per la salvezza però non basta. La ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Erano tre le partite del 25esimo turno di Serie A in programma oggi alle 15. In chiave classifica era interessante, specie se si considera la sorprendente vittoria del Venezia che ieri, battendo il Torino fuori casa, ha dato un segnale importantissimo al campionato e una botta pesante alla classifica. Ebbene, a Marassi è venuto fuori unche scontenta sia l’ultima che la penultima della classe. In gol il solito Mattia Destro – che è letteralmente l’unico calciatore delche segna – e Federico Bonazzoli che ha pareggiato i conti per laalla fine del primo tempo. Il Grifone non vince da ventidue partite, è una crisi nera. Viene da tre pareggi, uno all’Olimpico contro la Roma, ottenuti dal nuovo allenatore Blessin. Per la salvezza però non basta. La ...

napolista : Il #Verona schianta l’#Udinese, pareggio deprimente tra #Genoa e #Salernitana Le partite delle 15. Pareggio anche… - LZza93299869 : RT @dariopelle3: La prima #Juventus post #calciomercato di Gennaio schianta il #Verona con un perentorio 2-0: i bianconeri non vincevano co… - Moixus1970 : RT @dariopelle3: La prima #Juventus post #calciomercato di Gennaio schianta il #Verona con un perentorio 2-0: i bianconeri non vincevano co… - ZonaJuventina : RT @dariopelle3: La prima #Juventus post #calciomercato di Gennaio schianta il #Verona con un perentorio 2-0: i bianconeri non vincevano co… - Emanuel70123144 : RT @dariopelle3: La prima #Juventus post #calciomercato di Gennaio schianta il #Verona con un perentorio 2-0: i bianconeri non vincevano co… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona schianta Il Verona travolge l'Udinese, Empoli e Genoa rimontati da Cagliari e Salernitana TORINO - Una vittoria in goleada e due pareggi nelle tre gare pomeridiane della 25esima giornata di A in programma nel pomeriggio di oggi. A far festa è il Verona di Tudor, che al Bentegodi schianta l'Udinese (4 - 0) e riparte dopo il ko dello Juventus Stadium (terza vittoria nelle ultime quattro gare per gli scaligeri), mentre si fermano i friulani che ...

Risultati Serie A, classifica/ I nuovi acquisti spingono la Juventus al quarto posto! ... e vedono allontanarsi in maniera sensibile la Sampdoria che schianta il Sassuolo. Nei primi 7 ... sia pure con una partita in più " dopo aver giocato contro il Verona. Soprattutto è la grande vittoria ...

Verona-Udinese 4-0, apoteosi gialloblù al Bentegodi: Tudor schianta Cioffi Trivenetogoal Serie A, 25ª giornata: risultati e marcatori Il Verona torna a vincere, l'Udinese torna a perdere. Non c'è storia al Bentegodi, dove la formazione dell'ex Tudor schianta quella di Cioffi con un secco 3-0. Apre immediatamente Depaoli, alla prima ...

Verona-Udinese 4-0, apoteosi gialloblù al Bentegodi: Tudor schianta Cioffi Verona-Udinese 4-0, apoteosi gialloblù al Bentegodi: Tudor schianta Cioffi 13 Febbraio 2022 Seregno-Padova, Pavanel: “Il Südtirol non perde un colpo? Fatemi un’altra domanda…” 13 Febbraio 2022 ...

