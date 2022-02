Genoa-Salernitana 1-1: il tabellino (Di domenica 13 febbraio 2022) Genoa-Salernitana 1-1 (primo tempo 1-1) Marcatori: 32’ pt Destro (G), 46’ pt Bonazzoli (S); Assist: 32’ pt Ekuban (G), 46&... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022)1-1 (primo tempo 1-1) Marcatori: 32’ pt Destro (G), 46’ pt Bonazzoli (S); Assist: 32’ pt Ekuban (G), 46&...

Advertising

Bonetti : Genoa BB and AB (before Blessin and after Blessin) Before Blessin: Fiorentina 6-0 Genoa Milan 3-1 Genoa Genoa 0-1… - SkySport : ???? SERIE A - 25^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite delle 15:00 ? ?? EMPOLI-CAGLIARI 1-1 ? ?? GENOA-SALERNIT… - calciomercatoit : ?? La #Salernitana non va oltre al pareggio, valutazioni in corso su #Colantuono: tra i possibili sostituti anche… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Pagelle Genoa-Salernitana 1-1, gol e highlights video YouTube: la corsa salvezza si complica - genovatoday : VIDEO | Genoa-Salernitana 1-1: Destro illude, pareggio che non serve a nessuno -