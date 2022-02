Frank-Walter Steinmeier è stato eletto per un secondo mandato come presidente federale della Germania (Di domenica 13 febbraio 2022) Il parlamento tedesco ha eletto Frank-Walter Steinmeier presidente federale della Germania per un secondo mandato. Steinmeier ha 66 anni ed è un Socialdemocratico: era stato eletto per un primo mandato il 19 marzo del 2017. In precedenza era stato per Leggi su ilpost (Di domenica 13 febbraio 2022) Il parlamento tedesco haper unha 66 anni ed è un Socialdemocratico: eraper un primoil 19 marzo del 2017. In precedenza eraper

Germania, Steinmeier rieletto presidente della Repubblica Nel discorso di insediamento si è rivolto più volte al presidente russo Vladimir Putin per chiedergli di trovare insieme una soluzione pacifica Frank-Walter Steinmeier, il presidente della Repubblica ...

