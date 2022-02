Formula E, Edoardo Mortara: “Abbiamo speso molte energie ed eravamo molto vulnerabili nel finale” (Di domenica 13 febbraio 2022) Edoardo Mortara esprime la propria opinione al termine dell’E-Prix di Mexico City, terzo appuntamento della Formula E 2022. Lo svizzero ha dato battaglia per il successo contro le Porsche, squadra che ha colto in nell’impianto sudamericano il primo acuto della propria storia con il tedesco Pascal Wehrlein. Il pilota di Venturi ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Porsche ha iniziato subito ad utilizzare l’Attack Mode, questo ha fatto una grande differenza in termini di energia. Tutto è stato più difficile da quel momento perché non credo che avessimo la strategia giusta fin dall’inizio”. Il leader del Mondiale ha continuando dicendo: “E’ stato complesso perché Abbiamo speso molte energie ed eravamo molto ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termine dell’E-Prix di Mexico City, terzo appuntamento dellaE 2022. Lo svizzero ha dato battaglia per il successo contro le Porsche, squadra che ha colto in nell’impianto sudamericano il primo acuto della propria storia con il tedesco Pascal Wehrlein. Il pilota di Venturi ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Porsche ha iniziato subito ad utilizzare l’Attack Mode, questo ha fatto una grande differenza in termini di energia. Tutto è stato più difficile da quel momento perché non credo che avessimo la strategia giusta fin dall’inizio”. Il leader del Mondiale ha continuando dicendo: “E’ stato complesso perchéed...

