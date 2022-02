Firenze: rapina di notte in hotel. Arrestato un 27enne (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella notte fra sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, la Polizia di Stato ha Arrestato un italiano di origine straniera di 27 anni, già noto alle Forze di Polizia, per rapina. L’uomo è stato sorpreso da un receptionist, durante il giro di controllo notturno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) Nellafra sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, la Polizia di Stato haun italiano di origine straniera di 27 anni, già noto alle Forze di Polizia, per. L’uomo è stato sorpreso da un receptionist, durante il giro di controllo notturno L'articolo proviene daPost.

