El emotivo mensaje de Javier Bardem a Penélope Cruz y sus hijos en los Goya

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : emotivo mensaje

La cantante ha compartido unen [?] Un artículo de Semana .es Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...La religiosa de 59 años fue liberada en octubre pasado tras cuatro años de cautiverio en poder de grupos yihadistas en Malí. - - La monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, liberada en octubre tras ...Con este emotivo mensaje despedía el equipo de "Cuéntame cómo pasó" a Alicia Hermida, que dio vida a la pizpireta Valentina. La actriz falleció el pasado miércoles 9 de febrero, a los 89 años, en una ...Mamá y papá os aman». Estes fue el aplaudido mensaje de Javier Bardem en recuerdo a sus pequeños que estaban siguiendo la retransmisión de su hogar. No solo eso, el intérprete también se acordó de uno ...