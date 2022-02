Cade durante escursione: morto uno scialpinista (Di domenica 13 febbraio 2022) Tragedia sul monte Colmet, in Valle d'Aosta. Uno scialpinista è rimasto vittima di una caduta a circa 2800 metri di quota. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, ma per lo sciatore non c'è stato... Leggi su today (Di domenica 13 febbraio 2022) Tragedia sul monte Colmet, in Valle d'Aosta. Unoè rimasto vittima di una caduta a circa 2800 metri di quota. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino valdostano, ma per lo sciatore non c'è stato...

Ultime Notizie dalla rete : Cade durante Val d'Aosta, cade da 2.800 metri: morto uno scialpinista L'escursionista stava salendo con un gruppo quando, probabilmente durante un cambio di direzione, è scivolato per una ventina di metri, battendo la testa contro una pietra. Nonostante indossasse il ...

