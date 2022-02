Biathlon, federazione norvegese: “Tandrevold sta bene, è in piedi ed è sveglia” (Di domenica 13 febbraio 2022) Un grosso spavento. Ingrid Landmark Tandrevold è andata in crisi negli ultimi 500 metri dell’inseguimento femminile di Biathlon ed è crollata una volta tagliato il traguardo. “Adesso è sveglia e in piedi, uno dei nostri medici se ne sta prendendo cura”, hanno fatto sapere dalla federazione. La Tandrevold era in piena corsa per il bronzo, poi conquistato dalla connazionale Eckhoff, ma nell’ultimo scorcio di gara ha finito la benzina, concludendo al 14esimo posto. Tagliato il traguardo, però, non riusciva a rialzarsi ed è stato necessario portarla via in braccio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Un grosso spavento. Ingrid Landmarkè andata in crisi negli ultimi 500 metri dell’inseguimento femminile died è crollata una volta tagliato il traguardo. “Adesso èe in, uno dei nostri medici se ne sta prendendo cura”, hanno fatto sapere dalla. Laera in piena corsa per il bronzo, poi conquistato dalla connazionale Eckhoff, ma nell’ultimo scorcio di gara ha finito la benzina, concludendo al 14esimo posto. Tagliato il traguardo, però, non riusciva a rialzarsi ed è stato necessario portarla via in braccio. SportFace.

