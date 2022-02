Auger - Aliassime, buona la nona: trionfo da campione a Rotterdam (Di domenica 13 febbraio 2022) Alla nona occasione, Felix Auger - Aliassime riesce a vincere la sua prima finale ATP. Il canadese domina Stefanos Tsitsipas 64 62 e festeggia il primo titolo ATP a Rotterdam, dove aveva debuttato nel ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 13 febbraio 2022) Allaoccasione, Felixriesce a vincere la sua prima finale ATP. Il canadese domina Stefanos Tsitsipas 64 62 e festeggia il primo titolo ATP a, dove aveva debuttato nel ...

