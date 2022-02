VIDEO Palermo – Juve Stabia 3-1 | HIGHLIGHTS 26a giornata Serie C – Gir C 2021 22

(Di sabato 12 febbraio 2022)intenso lucido e brillante:battuta grazie alla doppietta di Brunori ed al gol di Giron. Rosanero in dieci per più di un'ora, capaci di restare aggressivi e propositivi anche nella ripresa. Servizio Nicolò Cilluffo.

Il Palermo batte 3-1 la Juve Stabia al Barbera con due reti di Brunori e un gol di Giron poi espulso. Rosanero in 10 resistono un'ora.