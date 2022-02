"Tutto in mano ai legali". Chi è questa ragazza, clamoroso a Mediaset: Uomini e donne, si va in tribunale? (Di sabato 12 febbraio 2022) Le segnalazioni a Uomini e donne rischiano di finire in tribunale. A rivelarlo è Eleonora De Fazio, finita al centro di un caso nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5. La corteggiatrice aveva lasciato il programma dopo le accuse del tronista Luca Salatino, turbato dalle indiscrezioni anonime che erano arrivate in redazione. Segnalazioni "dettagliate" e molto "circostanziate", ma a detta della De Fazio anche molto "confuse". Eliminata, ora Eleonora ha raccontato la sua a MondoTv 24 preannunciando clamorose iniziative legali. Assicura di non essere fidanzata e dice di non essersi spiegata bene in studio. La vicenda, sottolinea, "mi ha ferito. Mi è dispiaciuto anche che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me (si riferisce all'autore della segnalazione, ndr). Dal momento che una persona dice ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Le segnalazioni arischiano di finire in. A rivelarlo è Eleonora De Fazio, finita al centro di un caso nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5. La corteggiatrice aveva lasciato il programma dopo le accuse del tronista Luca Salatino, turbato dalle indiscrezioni anonime che erano arrivate in redazione. Segnalazioni "dettagliate" e molto "circostanziate", ma a detta della De Fazio anche molto "confuse". Eliminata, ora Eleonora ha raccontato la sua a MondoTv 24 preannunciando clamorose iniziative. Assicura di non essere fidanzata e dice di non essersi spiegata bene in studio. La vicenda, sottolinea, "mi ha ferito. Mi è dispiaciuto anche che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me (si riferisce all'autore della segnalazione, ndr). Dal momento che una persona dice ...

Advertising

ChiaraAbrescia : @PhdDavide @nattydoctor @dogslavetheking @Damar47 La chiave di tutto è 'una volta', perché purtroppo per le donne è… - amati____ : ~allora saliremo sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su. Dove… - fabriziox23 : RT @osamundR: ??????????PAGHERETE TUTTI X QUESTI MORTI X MANO Vostra.AVETE SPARSO MORTE E DOLORE, VI TORNERÀ TUTTO COME UN ENORME BOOMERANG, È G… - thelondonboys47 : RT @Moonlightshad1: In Calabria, dove è morta una bambina di due anni perché non ci sono le terapie intensive pediatriche e gli ospedali ap… - Yoda15271485 : RT @Moonlightshad1: In Calabria, dove è morta una bambina di due anni perché non ci sono le terapie intensive pediatriche e gli ospedali ap… -