Spalletti: «Qui miei passato, presente e futuro. Koulibaly tanta roba»

Luciano Spalletti ha parlato a DAZN prima di Napoli-Inter. 

EMOZIONI – «Provo le stesse sensazioni che ho provato durante la settimana dopo aver vinto contro il Venezia. In questa partita ci trovo il mio passato, il presente e quello che accadrà dopo. L'importanza dipende dal tempo che occupi per arrivare a un determinato momento». 

CONCORRENZA -«Abbiamo equilibrio a centrocampo, mi è rimasto difficile nel giro di due giorni metterci mano. Anguissa ci completa, ha qualità e caratteristiche che troviamo difficilmente nel mezzo della squadra».

