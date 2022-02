Sci alpino, chi sono i tracciatori del gigante maschile olimpico? Sorrisi per Germania e Norvegia (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si disputerà il gigante maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista di Yanqing, dove andrà in scena la prima gara tecnica di sci alpino riservata agli uomini. Spazio alle due manche: la prima alle ore 03.15, la seconda alle ore 06.45 (va ricordato che in Cina sono avanti sette ore rispetto a noi). sono stati svelati i due tracciatori. La prima manche sarà nelle mani di Bernd Brunner, allenatore dei tedeschi ormai da quattro anni, cercherà di favorire Alexander Schmid. Il secondo atto, invece, verrà disegnato da Michael Rottensteiner, tecnico dei norvegesi e che è una presenza fissa tra i tracciatori. Ne saranno lieti il quotato Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Sci ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si disputerà ilvalido per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista di Yanqing, dove andrà in scena la prima gara tecnica di sciriservata agli uomini. Spazio alle due manche: la prima alle ore 03.15, la seconda alle ore 06.45 (va ricordato che in Cinaavanti sette ore rispetto a noi).stati svelati i due. La prima manche sarà nelle mani di Bernd Brunner, allenatore dei tedeschi ormai da quattro anni, cercherà di favorire Alexander Schmid. Il secondo atto, invece, verrà disegnato da Michael Rottensteiner, tecnico dei norvegesi e che è una presenza fissa tra i. Ne saranno lieti il quotato Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen. Sci ...

