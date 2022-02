Quante posizioni guadagna Lorenzo Sonego con la semifinale a Buenos Aires? L’azzurro è top20 in classifica! E se vincesse ancora… (Di sabato 12 febbraio 2022) Per Lorenzo Sonego la semifinale raggiunta al torneo ATP 250 può diventare particolarmente importante. Il torinese, infatti, è molto vicino a diventare un membro di coloro che sono riusciti almeno una volta a entrare tra i primi 20 giocatori del mondo nel ranking mondiale. Un traguardo, questo, che però non è ancora assicurato. Per renderlo inattaccabile, il numero 3 d’Italia dovrebbe vincere ancora una partita, quella con un argentino tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman: si porterebbe infatti a 2183 punti con la conquista del torneo, mentre con la sola finale ce ne sarebbero 2083. ATP Buenos Aires 2022, Lorenzo Sonego soffre e vince contro Fernando Verdasco. L’azzurro in semifinale! In tal modo, esistono ancora delle speranze ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Perlaraggiunta al torneo ATP 250 può diventare particolarmente importante. Il torinese, infatti, è molto vicino a diventare un membro di coloro che sono riusciti almeno una volta a entrare tra i primi 20 giocatori del mondo nel ranking mondiale. Un traguardo, questo, che però non è ancora assicurato. Per renderlo inattaccabile, il numero 3 d’Italia dovrebbe vincere ancora una partita, quella con un argentino tra Francisco Cerundolo e Diego Schwartzman: si porterebbe infatti a 2183 punti con la conquista del torneo, mentre con la sola finale ce ne sarebbero 2083. ATP2022,soffre e vince contro Fernando Verdasco.in! In tal modo, esistono ancora delle speranze ...

