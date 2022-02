Principe Andrea, le rivelazioni compromettenti della massaggiatrice (Di sabato 12 febbraio 2022) I tabloid inglesi sono scatenatissimi nella distruzione della figura di Andrea di York, già da tempo nell’occhio del ciclone e in attesa dell’udienza del 10 marzo a Londra in cui il Principe dovrà affrontare i legali di Virginia Giuffre, la sua accusatrice nello scandalo Epstein. Questa volta a parlare sono due ex massaggiatrici: Monique Giannelloni ed Emma Gruenbaum. La prima raggiunga dal MailOnline, la seconda dal Sun, fanno di Andrea una descrizione che fa rabbrividire: un uomo fissato col sesso che non conosce i limiti della decenza e che compie abusi senza remore approfittando della sua figura. Principe Andrea: le rivelazioni di Monique Giannelloni Monique ha raccontato di come è arrivata al Principe ... Leggi su dilei (Di sabato 12 febbraio 2022) I tabloid inglesi sono scatenatissimi nella distruzionefigura didi York, già da tempo nell’occhio del ciclone e in attesa dell’udienza del 10 marzo a Londra in cui ildovrà affrontare i legali di Virginia Giuffre, la sua accusatrice nello scandalo Epstein. Questa volta a parlare sono due ex massaggiatrici: Monique Giannelloni ed Emma Gruenbaum. La prima raggiunga dal MailOnline, la seconda dal Sun, fanno diuna descrizione che fa rabbrividire: un uomo fissato col sesso che non conosce i limitidecenza e che compie abusi senza remore approfittandosua figura.: ledi Monique Giannelloni Monique ha raccontato di come è arrivata al...

PasqualeMarro : #IlprincipeAndrea è un parassita sessuale. Mi parlava solo di s***o anale - Gold_Solution_ : @Nobodysayops Siete delle minus habens: cosa c’entra il titolo ? Ma avete idea delle denuncie che ci sono sulla te… - JohSogos : RT @ilgiornale: Il Sun pubblica nuove dichiarazioni scabrose sul conto del principe Andrea, rilasciate dalla sua ex massaggiatrice https://… - ilgiornale : Il Sun pubblica nuove dichiarazioni scabrose sul conto del principe Andrea, rilasciate dalla sua ex massaggiatrice - Andrea__Rossi : RT @ElGusty99523701: Il principe Harry ha esortato le persone a 'conoscere il proprio stato', ad 'andare a fare un test' per l'HIV. (potreb… -