“Oggi è un giorno di lutto per tutti” Travolto da un’auto rubata Rabbia e dolore per Marcello | morto 22 anni

(Di sabato 12 febbraio 2022) Terribile incidente stradale a Scafati, in provincia di Salerno, in Campania, nella serata di venerdì 11 febbraio. Lo schianto è avvenuto in via Lo Porto vicino all’ingresso per la strada statale 268.sportiva si è scontrata con uno scooter di grossa cilindrata. L’impatto è stato violentissimo e perPanriello, un giovane ragazzo di Scafati, non c’è stato niente da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’intera area. Secondo quanto riportano i quotidiani locali l’auto coinvolta è statae i due occupanti – già noti alle forze dell’ordine – sono fuggiti per poi costituirsi in serata. Purtroppo per il 22enne residente nella cittadina campana non c’è stato niente da fare. L’equipe medica arrivata sul posto non ha potuto fare niente ...