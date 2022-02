Napoli, le ultime sull’infortunio di Politano: il comunicato (Di sabato 12 febbraio 2022) Tramite un comunicato ufficiale, il Napoli ha fatto il punto sull’infortunio di Matteo Politano. Il Nazionale italiano infatti ha dovuto abbandonare il campo dello stadio Diego Armando Maradona a causa di un infortunio durante il primo tempo. IL comunicato – «Matteo Politano, uscito nel primo tempo del match contro l’Inter, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro». Napoli Politano infortunio Nei prossimi giorni l’ex giocatore di Sassuolo e Inter si sottoporrà ad ulteriori esami per conoscere i tempi di recupero, in vista del rush degli ultimi mesi in campionato ed in Europa League. Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Tramite unufficiale, ilha fatto il puntodi Matteo. Il Nazionale italiano infatti ha dovuto abbandonare il campo dello stadio Diego Armando Maradona a causa di un infortunio durante il primo tempo. IL– «Matteo, uscito nel primo tempo del match contro l’Inter, ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio destro».infortunio Nei prossimi giorni l’ex giocatore di Sassuolo e Inter si sottoporrà ad ulteriori esami per conoscere i tempi di recupero, in vista del rush degli ultimi mesi in campionato ed in Europa League.

