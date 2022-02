Napoli-Inter, Koulibaly si riprende la difesa: le possibili scelte di Spalletti (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è tanta attesa per la sfida scudetto tra Napoli e Inter che si affronteranno alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Luciano Spalletti ritrova Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa. Il difensore senegalese è favorito su Juan Jesus per affiancare Rrahmani. Il centrocampista camerunense, invece, dovrebbe partire dalla panchina con Lobotka dal 1? affianco a Fabian Ruiz. Sulla trequarti confermati Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen, tornato al gol contro il Venezia. Panchina per Mertens che potrebbe trovare spazio a partita in corso. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Bastoni, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo il derby. Ballottaggio tra Dimarco e D’Ambrosio, con il primo favorito per completare il tridente difensivo con De Vrij e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è tanta attesa per la sfida scudetto trache si affronteranno alle ore 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Lucianoritrovae Anguissa dopo la Coppa d’Africa. Il difensore senegalese è favorito su Juan Jesus per affiancare Rrahmani. Il centrocampista camerunense, invece, dovrebbe partire dalla panchina con Lobotka dal 1? affianco a Fabian Ruiz. Sulla trequarti confermati Politano, Zielinski e Insigne a supporto di Osimhen, tornato al gol contro il Venezia. Panchina per Mertens che potrebbe trovare spazio a partita in corso. Simone Inzaghi non avrà a disposizione Bastoni, fermato dal giudice sportivo per due turni dopo il derby. Ballottaggio tra Dimarco e D’Ambrosio, con il primo favorito per completare il tridente difensivo con De Vrij e ...

