Luciana Littizzetto a C’è posta per te, chi è il presunto nuovo fidanzato, l’ex compagno e i figli in affido (Di sabato 12 febbraio 2022) Luciana Littizzetto è una degli ospiti della nuova puntata di C’è posta per te, in onda questa sera, sabato 12 febbraio. La comica è amatissima dagli italiani, che negli anni hanno imparato a conoscere la sua inconfondibile ironia. Aldilà della sua carriera, Luciana ha una vita privata particolarmente intensa, della quale non ha sempre voluto rendere noto tutto. In molti sanno ormai della sua esperienza di madre affidataria, raccontata più volte da lei stessa. Meno si sa invece delle sue relazioni amorose. Luciana Littizzetto e il presunto nuovo amore: chi sarebbe il suo nuovo compagno Da quasi 4 anni ormai sono poche le notizie le vicende amorose di Luciana Littizzetto. Durante ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 febbraio 2022)è una degli ospiti della nuova puntata di C’èper te, in onda questa sera, sabato 12 febbraio. La comica è amatissima dagli italiani, che negli anni hanno imparato a conoscere la sua inconfondibile ironia. Aldilà della sua carriera,ha una vita privata particolarmente intensa, della quale non ha sempre voluto rendere noto tutto. In molti sanno ormai della sua esperienza di madre affidataria, raccontata più volte da lei stessa. Meno si sa invece delle sue relazioni amorose.e ilamore: chi sarebbe il suoDa quasi 4 anni ormai sono poche le notizie le vicende amorose di. Durante ...

