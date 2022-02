Lo sci alpino è un settore troppo energivoro: a breve ‘pagheremo caro, pagheremo tutto’ (Di sabato 12 febbraio 2022) Analizzando i dati di bilancio pubblicati da quattro principali comprensori della Valle d’Aosta (Pila, Monterosa, Cervino e Courmayeur), è stato calcolato in un range da 9 a 19 kilowatt/ore pro-capite il consumo energetico a giornata di ciascuno sciatore. Un calcolo che esclude comunque viaggio, albergo e altri consumi, ma che si limita a spalmare sul numero medio di biglietti paganti il consumo di energia per gli impianti e l’innevamento artificiale. E se venisse aggiunto almeno anche il gasolio degli spazzaneve fa lo stesso: basta questo calcolo approssimativo, che indica nel valore energivoro di circa dodici cicli di routine di una lavatrice il consumo medio di ogni singolo sciatore, a rendere bene l’idea del problema. In queste settimane, dopo l’impennata dei costi dell’energia, tra i primi a battere cassa sono stati gli impiantisti, già provati dalla crisi del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) Analizzando i dati di bilancio pubblicati da quattro principali comprensori della Valle d’Aosta (Pila, Monterosa, Cervino e Courmayeur), è stato calcolato in un range da 9 a 19 kilowatt/ore pro-capite il consumo energetico a giornata di ciascuno sciatore. Un calcolo che esclude comunque viaggio, albergo e altri consumi, ma che si limita a spalmare sul numero medio di biglietti paganti il consumo di energia per gli impianti e l’innevamento artificiale. E se venisse aggiunto almeno anche il gasolio degli spazzaneve fa lo stesso: basta questo calcolo approssimativo, che indica nel valoredi circa dodici cicli di routine di una lavatrice il consumo medio di ogni singolo sciatore, a rendere bene l’idea del problema. In queste settimane, dopo l’impennata dei costi dell’energia, tra i primi a battere cassa sono stati gli impiantisti, già provati dalla crisi del ...

Advertising

Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Eurosport_IT : DAI, DAI, DAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Sofia Goggia ci mette i brividi! ?????? #HomeOfTheOlympics |… - Roby_Romani : @goggiasofia io non so porterai a casa una medaglia olimpica, ma non cambia l'ispirazione che mi dai. - infoitsport : Sci alpino, Elena Curtoni: 'Ho avuto un buon feeling', Nadia Delago: 'Pista molto bella' -